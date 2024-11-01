Дождь и похолодание до 0 градусов ждет жителей мегаполисов Казахстана в первый день ноября

В пятницу, 1 ноября, в Астане обещают небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте ясную погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.