Дождь и похолодание до 0 градусов ждет жителей мегаполисов Казахстана в первый день ноября
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В пятницу, 1 ноября, в Астане обещают небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте ясную погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181504-dozhd-i-poholodanie-do-0-gradusov-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-pervyy-den-noyabrya/