Снег и дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана в последний день октября

В четверг, 31 октября, в Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, а в Астане ожидаются снег и дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.