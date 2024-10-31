Снег и дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана в последний день октября
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В четверг, 31 октября, в Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, а в Астане ожидаются снег и дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 4,6 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180924-sneg-i-dozhd-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-posledniy-den-oktyabrya/