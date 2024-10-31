Сквер за 1,2 млрд тенге возмутил жителей Караганды (видео)

Новый сквер "Алаш" за 1,2 млрд тенге подвергся критике жителей Караганды из-за некачественных и уже сломанных деталей, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, шквал критики от горожан вызвало состояние нового сквера "Алаш". Его открытие планировали на День Республики, но позже сроки перенесли. Но уже сейчас в Сети горожане делятся фотографиями сломанных абсолютно новых деталей.

"Там уже асыки сломались, вообще не качественно. Как каучук… даже каучук крепче, наверное. Я видела, там сломались, они сами по себе сломались, кажется.

Так долго длилось, в прошлом году начали же, до сих пор делают, но некачественно, видно сразу. Потом снова начинают ремонт, наверное, на ремонт тоже 2 миллиарда", - высказалась жительница города Айбике Тлемисова.

По мнению горожан, установленные детские площадки опасны, поэтому взрослые стараются держать детей подальше от необработанного дерева.

"Если это опасно, мы просто не будем подходить, долго гулять. Конечно, будет обидно, если мы за такие деньги не будем пользоваться всеми благами, которыми могли бы пользоваться", - сказала другая местная жительница Акмарал Сагатбекова.

Многих удивила стоимость скандального проекта - 1,2 млрд тенге, подрядчик уже получил порядка 30% оплаты. Но чиновники планируют потратить еще больше бюджетных денег. Здесь обещают установить тематические малые архитектурные формы, посвященные алашординцам, но после того, как на месте приведут в порядок уже готовые элементы.

"Скоро уже снег пойдет, похолодает. Чтобы избежать травм различных или каких-то негативных реакций, мы просто эти элементы сейчас уберем, поставим на консервацию в текущем году, никакие работы там проводить не будем. По детским элементам, которые изготовили из дерева - по ним также было направлено уведомление, с технадзором совместно отрабатываем. Они тоже будут приводиться в порядок. Проект ушел на вторую корректировку, сумму ожидаем. Будет, соответственно, увеличение", - заявил руководитель отдела планирования благоустройства акимата района им. Казыбек би Нариман Иткарин.

Общественники предлагают чиновникам не забывать, что в Караганду рано приходят холода. Поэтому благоустройством, по мнению активистов, лучше заниматься до 1 сентября.

"Быстро все, бегом-бегом, быстрее закончить до снега. И качество очень сильно хромает. Почему этого не делает сам акимат либо технадзор, который должен все это контролировать - здесь тоже очень много вопросов. Контроль хромает, со стороны заказчика, акимата контроль хромает", - считает общественный деятель Бахтияр Омарханов.

Источник: KTK

Напомним, летом текущего года новые металлические опоры на въезде в Караганду общей стоимостью 45 млн тенге возмутили местных жителей. Они посчитали цену завышенной, а сами опоры напомнили им курилки и туалеты.

А в начале октября жители города были крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки по проспекту Бухар жырау, где шла реконструкция пешеходных зон. Жители назвали ремонт абсурдом.

Добавим, что после этого аким Караганды обратился к жителям города и заявил об окончании ремонта по одной из улиц и что теперь горожане "перестанут ругать его".