"Сходство с курилкой и туалетом": уличные конструкции за 45 млн тенге возмутили карагандинцев

Новые металлические опоры на въезде в Караганду общей стоимостью 45 млн тенге возмутили местных жителей. Они считают цену завышенной, передает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, вид и цена новых металлических опор, которые возвели на въезде в Караганду, привели жителей города в ужас.

"Я думаю, что эта цена завышена. Какие тут вложения? Это же металл. Детские площадки, часто отключают свет, канализация изношена у нас, то есть это глобальные масштабные дела, и именно в эти вещи нужно вкладывать. Когда у нас яма на яме, кочка на кочке… ну, есть же куда вкладывать деньги", - поделился мнением блогер Денис Денски.

По данным телеканала, на одно такое сооружение из бюджета выделили 4,5 миллиона тенге. Всего их будет десять.

"Столь спорное архитектурное решение не оставило равнодушным никого. Одним конструкции напомнили скандально известный столичный проект - LRT. Другие увидели сходство с курилкой и даже общественным туалетом. В одном горожане все же сошлись. 45 миллионов за весьма неоднозначный объект они считают расточительством", - сказано в информации канала.

В акимате заявили, что земля в этом месте все равно непригодна для выращивания зелени. Поэтому железные конструкции украсят въезд в город. Власти обещают, что по достоинству идею можно будет оценить только после завершения строительства.

"Понятно, что есть проблемы в городе, которые нужно решать. Но и оформлением города тоже нужно заниматься, иначе у нас не будет вообще ничего в городе. Это будет очень красиво смотреться. В ночное время они будут светиться, в дневное время они украшены цветами. Нужно смотреть, каким будет в конечном итоге проект", - прокомментировала пресс-секретарь акима района им. Казыбек би Жанар Ельшибекова.

Источник: KTK

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