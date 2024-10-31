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Обладает ли религиозный брак официальным статусом в Казахстане, ответили в Минюсте

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Обручальные кольца
Обручальные кольца. Иллюстративное фото: Lisa Shaetzle/Getty Images

На брифинге в Министерстве юстиции официальный представитель ведомства Талгат Уали напомнил о правовом статусе религиозных браков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотелось бы остановиться на теме религиозных браков. В Казахстане признается брак (супружество), заключенный только уполномоченными органами.

Религиозные церемонии не создают правовых обязательств и не признаются государством. Также браком (супружеством) не признается фактическое сожительство", - сообщил официальный представитель Минюста.

Отметим, также в Минюсте сегодня рассказали, можно ли в Казахстане добавить к своей фамилии окончание "тегі".

В октябре прошлого года глава Минюста рассказывал, в чем заключается риск регистрации никах в Казахстане - он отметил, что права девушек, вступающих в брак, должны быть защищены.

В апреле депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал проведение обряда никах без регистрации брака в ЗАГСе. Он напомнил, что это незаконно.

Согласно информации на официальном сайте ДУМК, никах - это договор, связывающий семейными узами жениха и невесты. Во время никаха каждый дает клятву перед свидетелями о том, что согласен вступить в брак со своим избранником или избранницей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181132-obladaet-li-religioznyy-brak-oficialnym-statusom-v-kazahstane-otvetili-v-minyuste/

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