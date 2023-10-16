"Есть определенные риски": глава Минюста об обряде никах в Казахстане

Глава Минюста Азамат Ескараев сегодня на брифинге в Астане рассказал, в чем заключается риск регистрации никах в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у министра юстиции, как быть девушкам, когда вместо официальной регистрации брака, предлагают провести никах (процесс мусульманского бракосочетания).

"Права девушек, вступающих в брак, должны быть защищены в установленном государством порядке. И в этом контексте, если человек не зарегистрировал брак в установленном законом порядке через госорганы, есть определенные вопросы, риски", – сказал в ответ Азамат Ескараев.

По его словам, чтобы девушки себя чувствовали защищенными, нужно в установленном порядке регистрировать свои отношения.

"Если отказывается идти в ЗАГС – вступают в брак девушки в сознательном возрасте – они должны в этот момент сразу же понимать, должны быть вопросы, почему человек не хочет официально регистрировать брак – кого или чего он боится или скрывает, если человек не хочет с вами идти в органы ЗАГС, официально зарегистрировать свои отношения, значит здесь есть вопрос", – резюмировал министр юстиции.

Согласно информации на официальном сайте ДУМК, никах – это договор, связывающий семейными узами жениха и невесты. Во время никаха каждый дает клятву перед свидетелями о том, что согласен вступить в брак со своим избранником или избранницей.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", брак (супружество), заключенный по религиозным обрядам и церемониям, не приравнивается к зарегистрированному в регистрирующих органах браку (супружеству) и не порождает соответствующих правовых последствий.

Также браком (супружеством) не признается фактическое сожительство мужчины и женщины.

Брак (супружество) заключается в регистрирующих органах либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетаний при личном присутствии лиц, вступающих в брак (супружество).

Напомним, что желающим вступить в брак необходимо прийти в РАГС с документами, удостоверяющими личность. Сделать это необходимо в назначенный день регистрации заключения брака. При подаче заявления клиент может выбрать: в торжественной обстановке он желает заключить брак или нет.

С 1 июля регистрация брака будет стоить 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию – 7728 тенге.