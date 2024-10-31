Могут ли казахстанцы добавлять к фамилии окончание "тегі" или "келіні", ответили в Минюсте
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Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге ведомства рассказал, какие окончания нельзя добавлять к фамилии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Талгата Уали, в адрес Министерства юстиции часто поступают вопросы касательно правил написания ФИО. Он объяснил, что данная норма регулируется Кодексом "О браке и семье" РК.
"Министерством юстиции не ведется статистика по количеству внесенных изменений в написаниях ФИО. Также согласно Кодексу "О браке и семье", добавление окончания "тегі", "ұрпағы", "немересі", "шөбересі", "келіні" не допускается", - сообщил официальный представитель Минюста.
Кроме того, Талгат Уали напомнил о правовом статусе религиозных браков в Казахстане.
О том, как поменять фамилию в Казахстане и в каких случаях это можно сделать, мы писали в отдельном материале, прочитать его можно по данной ссылке.
Согласно статье 261 Кодекса о браке и семье, перед тем, как обратиться в ЦОН, соберите необходимые документы. В пакет входит:
- свидетельство о рождении заявителя;
- свидетельство о супружестве, если заявитель состоит в браке;
- при наличии детей их свидетельства о рождении;
- свидетельство об усыновлении или свидетельство об установлении отцовства (при необходимости);
- при желании получить добрачную фамилию свидетельство о расторжении брака;
- квитанция об уплате госпошлины;
- две фотографии заявителя размером 3х4 см;
- паспорт или документ, который подтверждает личность;
- свидетельство о регистрации актов гражданского состояния, выданное за пределами Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181129-mogut-li-kazahstancy-dobavlyat-k-familii-okonchanie-teg-ili-kel-n-otvetili-v-minyuste/