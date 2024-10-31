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Могут ли казахстанцы добавлять к фамилии окончание "тегі" или "келіні", ответили в Минюсте

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Паспорт в руках
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге ведомства рассказал, какие окончания нельзя добавлять к фамилии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Талгата Уали, в адрес Министерства юстиции часто поступают вопросы касательно правил написания ФИО. Он объяснил, что данная норма регулируется Кодексом "О браке и семье" РК.

"Министерством юстиции не ведется статистика по количеству внесенных изменений в написаниях ФИО. Также согласно Кодексу "О браке и семье", добавление окончания "тегі", "ұрпағы", "немересі", "шөбересі", "келіні" не допускается", - сообщил официальный представитель Минюста.

Кроме того, Талгат Уали напомнил о правовом статусе религиозных браков в Казахстане.

О том, как поменять фамилию в Казахстане и в каких случаях это можно сделать, мы писали в отдельном материале, прочитать его можно по данной ссылке.

Согласно статье 261 Кодекса о браке и семье, перед тем, как обратиться в ЦОН, соберите необходимые документы. В пакет входит:

  • свидетельство о рождении заявителя;
  • свидетельство о супружестве, если заявитель состоит в браке;
  • при наличии детей их свидетельства о рождении;
  • свидетельство об усыновлении или свидетельство об установлении отцовства (при необходимости);
  • при желании получить добрачную фамилию свидетельство о расторжении брака;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • две фотографии заявителя размером 3х4 см;
  • паспорт или документ, который подтверждает личность;
  • свидетельство о регистрации актов гражданского состояния, выданное за пределами Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181129-mogut-li-kazahstancy-dobavlyat-k-familii-okonchanie-teg-ili-kel-n-otvetili-v-minyuste/

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