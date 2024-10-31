Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"КазАвтоЖол" обратился к жителям Карагандинской, Актюбинской и других областей

Опубликовано:

Машины едут по заснеженной дороге
Гололед. Иллюстративное фото: draganab/Getty Images

В нескольких областях Казахстана 31 октября ожидается дождь и снег, водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать безопасность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 31 октября 2024 года в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай и Ұлытау местами ожидается дождь со снегом.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях местами ожидается дождь.

В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

"Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в "КазАвтоЖоле".

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

  • выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
  • быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
  • внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181026-kazavtozhol-obratilsya-k-zhitelyam-karagandinskoy-aktyubinskoy-i-drugih-oblastey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie