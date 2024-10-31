"КазАвтоЖол" обратился к жителям Карагандинской, Актюбинской и других областей
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В нескольких областях Казахстана 31 октября ожидается дождь и снег, водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать безопасность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 31 октября 2024 года в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай и Ұлытау местами ожидается дождь со снегом.
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях местами ожидается дождь.
В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
"Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в "КазАвтоЖоле".
Как себя вести при гололеде
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.
Так, пешеходам необходимо:
- выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
- быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
- внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
- если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
- ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- менять летние шины на зимние;
- не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181026-kazavtozhol-obratilsya-k-zhitelyam-karagandinskoy-aktyubinskoy-i-drugih-oblastey/