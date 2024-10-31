"КазАвтоЖол" обратился к жителям Карагандинской, Актюбинской и других областей

В нескольких областях Казахстана 31 октября ожидается дождь и снег, водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать безопасность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 31 октября 2024 года в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай и Ұлытау местами ожидается дождь со снегом.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях местами ожидается дождь.

В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

"Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в "КазАвтоЖоле".

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.