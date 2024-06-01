Министерство обороны выступило с официальным заявлением

Министерство обороны Казахстана опубликовало официальные сообщение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала Минобороны РК, в связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня т.г. будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

"В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - обратились в ведомстве.