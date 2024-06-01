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Министерство обороны выступило с официальным заявлением

Опубликовано:

Военная техника
Фото: пресс-служба МО РК

Министерство обороны Казахстана опубликовало официальные сообщение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала Минобороны РК, в связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня т.г. будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями. 

"В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - обратились в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110560-ministerstvo-oborony-vystupilo-s-oficialnym-zayavleniem/

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