Военную технику и полицейские машины сняли на видео ночью в Астане
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Военную технику и полицейские машины сняли на видео на левом берегу Астаны. В Службе государственной охраны прокомментировали видео, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka98. На них можно увидеть автомобили с проблескивающими маячками.
"Ночью читатели заметили военную технику и много полицейских машин в районе левого берега", - написал автор.
В пресс-службе СГО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что проводилась совместная тренировка.
Другие подробности в ведомстве раскрывать не стали.
Согласно информации на сайте СГО, Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139075-voennuyu-tehniku-i-policeyskie-mashiny-snyali-na-video-nochyu-v-astane/