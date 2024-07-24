Военную технику и полицейские машины сняли на видео ночью в Астане

Военную технику и полицейские машины сняли на видео на левом берегу Астаны. В Службе государственной охраны прокомментировали видео, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka98. На них можно увидеть автомобили с проблескивающими маячками.

"Ночью читатели заметили военную технику и много полицейских машин в районе левого берега", - написал автор.

В пресс-службе СГО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что проводилась совместная тренировка.

Другие подробности в ведомстве раскрывать не стали.

Согласно информации на сайте СГО, Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.