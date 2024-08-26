О передвижении боевой техники по регионам Казахстана предупредили в Минобороны

Министерство обороны РК в своем Telegram-канале опубликовало официальное сообщение по поводу передвижения боевой техники в регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отметили в Минобороны, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".

"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, областей Абай и Жетісу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - рассказали в ведомстве.

В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер.

"В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - отметили в министерстве.

Напомним, в начале июня ведомство также предупреждало, что в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК, а личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Тогда казахстанцев призвали не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации.

А в июле военную технику и полицейские машины сняли на видео на левом берегу Астаны. В Службе государственной охраны сообщили, что проводилась совместная тренировка.