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На сколько повысят оклады военнослужащим в Казахстане, ответили в Минобороны

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В кулуарах мажилиса замглавы министра обороны сегодня рассказал, на сколько в Казахстане предусмотрено повышение окладов военнослужащих в ближайшие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предусмотрено повышение денежного содержания военнослужащих по контракту на должностях солдат сержантов и офицеров состава. Общее повышение будет в течение трех лет на 60%.

Кроме того, сейчас заинтересованными госорганами проводится работа по разработке других льгот для военнослужащих, это касательно предоставления проезда бесплатного один раз в отпуск, это касается вопросов выплаты компенсации при проведении полевых выходов, льготы по выплатам коммунальных услуг. Эти вопросы еще в проработке", - сообщил замминистра обороны Султан Камалетдинов.

Для примера он сообщил, что сейчас наименьшая сумма, которую получает военнослужащий по контракту, - это 90 тысяч тенге.

Напомним, в марте сообщалось, что Минобороны собирается пересмотреть размер зарплат казахстанских военных. На тот момент, по данным ведомства, военнослужащие по контракту зарабатывали в среднем 150 тысяч тенге и получали разные социальные льготы.

В январе депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что наши военные получают такую низкую зарплату, что вынуждены "таксовать". На эту критику отвечал вице-министр обороны Султан Камалетдинов, который назвал данную ситуацию "позором" и сказал, что низкая зарплата военных является общенациональной проблемой.

Также напомним, что в мае прошлого года на всеармейском совещании в Астане Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

Недавно стало известно, что военнослужащим планируется повысить зарплаты почти на 50%, а также, возможно, увеличить пенсионные выплаты за выслугу лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180718-na-skolko-povysyat-oklady-voennosluzhashchim-v-kazahstane-otmetili-v-minoborony/

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