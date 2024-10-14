Зарплата военных в Казахстане изменится в ближайшие годы

В Казахстане военнослужащим планируется повысить зарплаты почти на 50%, а также, возможно, повысят пенсионные выплаты за выслугу лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ премьер-министра Казахстана.

В систему оплаты труда военнослужащих в Казахстане внесены изменения, согласно которому в ближайшие два года в стране намерены поднять оклады военнослужащим в среднем почти на 50%. Об этом стало известно в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос сенатора Андрея Лукина.

"Согласно статье 220 Социального кодекса РК, военным пенсионерам по выслуге лет предоставлено право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Кроме того, под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой прорабатывается вопрос повышения пенсионных выплат за выслугу лет для вновь выходящих на пенсию военнослужащих из расчета 60-75% от денежного содержания вместо нынешних 50-65%.

В целях материального стимулирования военнослужащих 27 сентября 2024 года постановлением правительства Республики Казахстан предусмотрен переход на новую систему оплаты труда сотрудников силовых органов, по которому в течение двух лет (2025-2026 годы) будет осуществлено постепенное повышение должностных окладов военнослужащих в среднем на 48,2%", - говорится в ответе Бектенова.

Сообщается, что на первом этапе предполагается повышение должностных окладов офицерскому составу в среднем на 20,3%, рядовому и сержантскому составам - на 33,9%;

На втором этапе предполагается повышение должностных окладов офицерскому составу в среднем на 23%, рядовому и сержантскому составам - на 10%.

"В то же время мною даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам проработать вопросы возмещения коммунальных услуг в размере 50%, осуществления полевых выплат (дополнительные надбавки), бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год, а также на общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения", - говорится в сообщении.

В целом, по данным премьера, в рамках соцобеспечения большинству военнослужащих и членам их семей производятся жилищные выплаты из республиканского бюджета. В этом году эта сумма составляет 118,5 млрд тенге. Отмечается, что данные выплаты направлены на приобретение жилища, его аренду и улучшение жилищных условий.

Напомним, в марте сообщалось, что Минобороны собирается пересмотреть размер зарплат казахстанских военных. На тот момент, по данным ведомства, военнослужащие по контракту зарабатывали в среднем 150 тысяч тенге, а также получали разные социальные льготы.

В январе этого года депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что казахстанские военные получают такую низкую зарплату, что вынуждены "таксовать". На эту критику отвечал вице-министр обороны Султан Камалетдинов, который назвал данную ситуацию "позором" и сказал, что низкая зарплата военных является общенациональной проблемой.

При этом еще в мае прошлого года на всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - сказал тогда президент.

Добавим, что на портале "Электронного правительства" сообщается, что в Казахстане есть определенные льготы для военнослужащих.

Так, военнослужащие и их семьи обеспечиваются жилищем на период прохождения воинской службы за счет государства.

Медицинское обеспечение военнослужащих в военно-медицинских учреждениях также осуществляется за счет бюджетных средств. Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи военнослужащим осуществляется фондом социального медицинского страхования.

Все категории военнослужащих обеспечиваются денежным довольствием, устанавливаемым на основании единой системы оплаты труда работников органов РК. Денежное довольствие включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки, предусмотренные действующим законодательством.

Должностные оклады военнослужащих по контракту определяются с учетом стажа службы. Размеры должностных окладов и окладов по воинским званиям военнослужащих по контракту устанавливаются не ниже размеров должностных окладов госслужащих на соответствующих должностях и размеров доплат за соответствующие специальные звания и классные чины.