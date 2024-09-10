Улицы Темиртау затопило горячей водой из-за порыва на теплосетях (видео)

В Темиртау затопило улицы горячей водой из-за порыва на тепломагистрали, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Сообщается, что магистраль не была охвачена ремонтом.

В Instagram-аккаунте "V_krg" опубликовали несколько видео, на которых видно, что улицы города топит горячей водой. По данным авторов публикации, это произошло в Темиртау.

"В Темиртау прорвало трубу, дети и женщины обжигаются", - написано в описании к посту.

Ситуацию прокомментировали в акимате Темиртау. На странице акимата в Instagram сообщается, что ТОО "Окжетпес-Т" проводило температурные испытания тепловых сетей города, о чем проинформировала потребителей.

"На старом участке тепломагистрали №1, не охваченной ремонтом, обнаружен порыв на воздушном компенсаторе, на улицах Байсеитовой/Строителей). В настоящее время силами ТОО "Окжетпес-Т" проводятся работы по устранению порыва.

Дополнительно сообщаем, что в ходе данного инцидента пострадавших нет, участок дороги перекрыт", - сообщили в акимате.

В июне текущего года в первый день плановых испытаний гидравлических сетей в Алматы произошел порыв теплотрассы рядом с одной из АЗС города. Очевидцы засняли порыв на видео.

До этого во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.

В марте горячей водой затопило жителей нескольких этажей в доме по адресу Сатпаева, 18В, после землетрясения в Алматы. Там сорвало краны и горячая вода хлынула в квартиры.

А в январе в Петропавловске произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах - улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов.