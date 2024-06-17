В первый день испытаний тепловых сетей в Алматы произошел порыв рядом с АЗС (видео)

Во время плановых испытаний гидравлических сетей в Алматы произошел порыв теплотрассы рядом с одной из АЗС города. Очевидцы засняли порыв на видео, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Kris_p_almaty_kz" сегодня было опубликовано видео с порывом теплотрассы рядом с одной из АЗС Алматы.

"На территории алматинской АЗС рванула теплотрасса. Произошло все на заправке Sinooil, что на пересечении пр. Райымбека – ул. Бокейханова", – написано в описании к видео.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что порыв теплотрассы произошел во время ее планового испытания

"Во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний городских теплосетей, сегодня около 5 часов 30 минут утра произошел порыв на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи пересечения проспекта Райымбека и улицы Механической.

Порыв трубопровода диаметра 700 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети", которая приступила к устранению повреждения.

По предварительным данным, его причина – изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1966 году", – сообщили в ТОО.

В ТОО напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Специалисты попросили в случае возникновения внештатных ситуаций:

не предпринимать никаких самостоятельных действий;

немедленно покинуть место происшествия;

сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

Напомним, 12 июня алматинцев предупредили о возможных нештатных ситуациях во время испытаний теплосетей.

"С 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности!

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие", – предупреждали специалисты.