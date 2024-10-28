Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 29 октября - ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
29 октября ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный - порывы 15-20 м/с.
Завтра на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается гололед. На западе, севере области - туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.
Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области пообещали гололед. Ночью и утром на севере, западе, востоке области туман.
29 октября на севере, юге, востоке Атырауской области прогнозируют туман.
Во вторник на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Завтра ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - туман.
А на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области - туман.
29 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с.
В области Абай усилится ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.
29 октября ночью и утром в Астане ожидаются туман, гололед.
И в Акмолинской области тоже - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
На севере, юге, востоке Костанайской области пообещали гололед. На западе, севере области туман.
Предстоящей ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
29 октября на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179764-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/