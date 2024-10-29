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Памятник Кенесары хану демонтируют в Астане

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Памятник Кенесары хану в Астане
Памятник Кенесары хану в Астане. Фото: culturemap.kz

В 2024-2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль. Для этого его сперва демонтируют, пишет NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Управление культуры города Астаны в Telegram-канале столичного акимата сообщает, что в целях сохранения историко-культурного наследия в 2024-2025 годах запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль.

Согласно результатам научно-технического обследования объект был признан аварийным. Фундамент объекта накренился, что представляет угрозу обрушения.

Демонтаж объекта начнется уже в ноябре текущего года. Сам объект после реконструкции планируется вернуть на место весной 2025 года.

Реконструкция включает выполнение следующих видов работ: демонтаж скульптуры и ее последующая реставрация, демонтаж постамента и прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, а также последующий монтаж конструкции и отделка постамента облицовочным материалом.

Напомним, также сегодня сообщалось, что в Астане предлагается расширить территорию специальной экономической зоны и создать туристский район.

Добавим, в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

В конце июня прошлого года он представил сам генплан президенту.

Уже в январе правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года. Сообщалось, что на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180283-avariynyy-pamyatnik-kenesary-hanu-otremontiruyut-v-astane/

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