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Туристский район предлагают создать в Астане

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Город, Астана
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане предлагается расширить территорию специальной экономической зоны и создать здесь туристский район, передает NUR.KZ. Документ размещен на сайте "Открытые НПА".

Министерство промышленности и строительства Казахстана подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения по вопросам специальных экономических зон. Проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА".

"Проект был разработан в соответствии с протокольным поручением первого заместителя премьер-министра Скляра по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций и предусматривает расширение территории специальной экономической зоны "Астана - Технополис" в рамках строительства многофункционального туристского района в целях ускоренного развития Астаны путем привлечения инвестиций в сферу туризма", - говорится в документе.  

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест и инвестиционной привлекательности специальной экономической зоны "Астана – Технополис".

Стоит отметить, что сейчас территория СЭЗ составляет 688,6 гектара. Теперь предлагается расширить ее до 846,185 гектара. В состав территории СЭЗ будет входить субзона "Многофункциональный туристский район" площадью 157,585 гектара.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 12 ноября.

Напомним, в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

В конце июня прошлого года он представил сам генплан президенту.

Уже в январе правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года. Сообщалось, что на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге.

Специальные экономические зоны (СЭЗ), как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, создаются в целях ускоренного развития отраслей экономики и регионов, привлечения инвестиций и создания высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, а также современных технологий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2179928-turistskiy-rayon-predlagayut-sozdat-v-astane/

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