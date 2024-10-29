Выделено 2,5 млрд тенге: новый водовод построят в Павлодаре

В Павлодаре строят новый водовод. Он будет выполнен из полиэтилена низкого давления, а не из стали, и должен прослужить до 50 лет. На проект выделено уже 2,5 млрд тенге, передает "Павлодар-онлайн".

Старые стальные трубы изношены на 90% и сильно забиты. Методом санации здесь не обойтись, из-за этого уменьшится пропускная способность. Этого допустить нельзя, поэтому строится новый водовод.

Сейчас 1,2-метровые трубы спаивают вместе и укладывают под землю, параллельно с действующими сетями.

"По этому водоводу вода из Иртыша поступает на насосную станцию второго подъема, очищается и подается на хозпитьевые нужды города. На технологические нужды, например, на ТЭЦ, вода поступает напрямую", - объяснил заместитель директора ТОО "Павлодар-Водоканал" Валерий Филяев.

Старый водовод был введен в эксплуатацию еще в 1961 году. И до сих пор город был запитан от двух "ниток". После строительства нового водовода их будет три, принято решение старые трубы не демонтировать.

Диаметр нового водовода составит 1,2 метра, его протяженность - 4,6 километра. До конца 2024 года будет построено 2,4 километра сетей, в 2025 году - еще 2,2 километра. Работы ведутся в рамках инвестпрограммы "Тариф в обмен на инвестиции". В этом году в строительство водовода будет вложено более 2,5 миллиарда тенге.

Новые трубы. Фото: pavon.kz

Также монополист рассказал, что происходит на самом южном водозаборе. Этим летом весь Павлодар остался без воды после того, как на насосной станции первого подъема произошло отключение оборудования. После этого департамент энергонадзора начал свое расследование. В итоге, как сообщил монополист, все насосы и систему автоматики решено было заменить.

"Разработана Дорожная карта по замене и насосного оборудования, и систем автоматики, на 70-80% работа выполнена. До конца года завершим", - уточнил Валерий Филяев.

Большая часть сетей водоснабжения и водоотведения в Павлодаре проложена в 60-70 годы прошлого века. Отсюда высокий уровень износа: канализационные сети в Павлодаре изношены на 80%, а водопроводные - на 67%. Трубы нуждаются в замене.

В рамках инвестиционной программы в 2024 году монополист планировал вложить в обновление сетей 3,2 миллиарда тенге. Пока программа выполнена на 75%.

Так, за счет инвестпрограммы строится новый самотечный коллектор на Втором Павлодаре - по улице Елгина, от Крылова до Камзина. Старые чугунные трубы были проложены в 1968 году, и раньше здесь постоянно возникали подпоры. Стоимость проекта - 129 млн тенге, работы выполнены на 50%.

Ремонтные работы. Фото: pavon.kz

Также в этом году обновили водовод на улице Малайсары батыра, за 290 млн тенге заменили аварийный участок.

"На данном участке была большая аварийность, более 12 аварийных вызовов в год с долгосрочным отключением социальных объектов. Более 30 часов оставались без воды дошкольные учреждения, аптеки, магазины и 25 жилых домов. На сегодняшний день работы выполнены на 98%, осталось выполнить переврезку", - сообщили на предприятии.

Приводят в порядок не только сети, но и колодцы, при этом лестницы в них не устанавливают. Дежурные бригады приезжают со своими.

"Лестницы мы не ставим, потому что люди, к сожалению, туда спускаются и пытаются украсть запорную арматуру, могут ее повредить. Бывает, сами пытаются перекрыть, срывают задвижки, потом все это западает", - объяснил Валерий Филяев.

На улице Казахстанской правды строится самотечный коллектор. К нему подключат Зеленстрой и дома на улицах Казправды, Ладожская, Ворушина, Камзина.

"Горторг будем подключать к этой сети, старый коллектор просто не справится. Поэтому решено было строить новый", - сообщил монополист.

На всех объектах укладывают трубы из ПНД. Как говорят специалисты, они надежные, не зарастают изнутри илом и не забиваются как старые чугунные.

Ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков совершил объезд города и остался недоволен медленным ходом восстановления благоустройства в городе после земляных работ. На видео сняли встречу градоначальника с представителем ТОО "Павлодар-Водоканал".

Летом некоторые павлодарцы отказались платить за воду. Жители домов по улице Торайгырова в Павлодаре много лет жалуются на слабое давление воды в трубах. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали.