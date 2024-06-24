Расследование начнут из-за отключения воды в Павлодаре

В Павлодаре по факту отключения воды из-за аварии на насосной станции 21 июня департамент энергонадзора проведет расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщает аким Павлодара Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, 21 июня в 8.45 на насосной станции первого подъема произошло техническое нарушение по электроснабжению, из-за чего в городе случился сбой подачи воды.

Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в Павлодаре восстановлена.

"Уважаемые жители, хочу принести извинения за причиненные неудобства. По данному факту департаментом энергонадзора будет проведено расследование", - обратился к павлодарцам градоначальник.

Напомним, 21 июня часть Павлодара временно осталась без воды в связи с возникшей неисправностью при подаче электроэнергии на насосную станцию первого подъема. Водоканал вел восстановительные работы.

А в двух районах Алматы ожидается отключение холодной воды 25 и 27 июня. В пресс-службе "Алматы Су" рассказали, что будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения.