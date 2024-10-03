"Сроки все прошли": аким Павлодара остался недоволен благоустройством (видео)

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков совершил объезд города и остался недоволен медленным ходом восстановления благоустройства в городе после земляных работ, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, аким Павлодарской области Асаин Байханов поставил задачу в оперативном порядке провести работы по восстановлению благоустройства после земляных работ до 20 октября.

На сегодняшний день на территории Павлодара имеется 98 невосстановленных участков после производства земляных работ. Из них 15 участков - ТОО "Павлодар-Водоканал", 8 участков - АО "ПРЭК", на 65 участках работает подрядная организация по тепловым сетям и на 10 участках - иные физические и юридические лица.

На видео сняли встречу акима Павлодара с представителем ТОО "Павлодар-Водоканал" на одной из улиц города.

"У вас больше всех невосстановленных участков. Вот здесь почему вы не заасфальтировали? Здесь сроки все прошли по восстановлению благоустройства. Меры примите в отношении "Водоканала". Вам два дня, чтобы здесь уже асфальт был на проезжей части", - высказался градоначальник.

Хасар Хабылбеков поручил ответственным службам держать данный вопрос на постоянном контроле, при несвоевременном либо некачественном восстановлении элементов благоустройства привлекать коммунальные службы к ответственности.

Ранее аким Павлодара встретился с жильцами дома 37 по улице Олжабай батыра, которые пожаловались ему на незаконченный ремонт кровли. Также людей волновал ремонт внутридомовых труб водоснабжения и отопления.

Кроме того, градоначальник рассказал, когда отремонтируют улицу Камзина в Павлодаре. В этом году там велось строительство новой тепломагистрали ТМ-13. Данный вопрос находится на его особом контроле.