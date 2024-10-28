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Еще в два региона Казахстана направили дополнительные объемы газа

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Мужчина заправляет машину автогазом
Заправочная станция. Иллюстративное фото: pierrephoto/Getty Images

Дополнительные объемы сжиженного нефтяного газа отправили в еще два региона Казахстана - их направили в Шымкент и СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Выделен дополнительный объем для Шымкента в объеме 1 008 тонн. А для СКО из Шымкентского НПЗ выделены дополнительные объемы сжиженного газа в объеме 504 тонны.

"В крупных сетях АГЗС имеется достаточное количество СНГ. Лишь в мелких сетях имеются ограничения. В целом поставка осуществляется согласно графику, имеется стабильное обеспечение сжиженным нефтяным газом СКО и Шымкент", - сообщили в ведомстве.

Ежесуточно отгружаются объемы с заводов-производителей для данных регионов, добавили в Минэнерго.

Отметим, сегодня стало известно, что в Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа.

Напомним, ранее жители Актюбинской области заявляли, что испытывают проблемы с доступом к автогазу, из-за которых они вынуждены часами стоять в очередях. В акимате объяснили ситуацию техническими неполадками на одном из заводов.

А жители ЗКО жаловались на дефицит бензина на заправках - на некоторых заправках отсутствует топливо марки АИ-92.

Напомним, что 1 октября Атырауский НПЗ приостановил работу - на предприятии начались планово-предупредительные работы. Однако в настоящий момент они завершены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179745-eshche-v-dva-regiona-kazahstana-napravili-dopolnitelnye-obemy-gaza/

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