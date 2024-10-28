Минэнерго заявило о дополнительных поставках газа на запад Казахстана
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В Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
В ведомстве заявили, что 24 октября в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн.
В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн.
В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.
Отметим ранее жители Актюбинской области заявляли, что испытывают проблемы с доступом к автогазу, из-за которых они вынуждены часами стоять в очередях. В акимате объяснили ситуацию техническими неполадками на одном из заводов.
А жители ЗКО жаловались на дефицит бензина на заправках - на некоторых заправках отсутствует топливо марки АИ-92.
Напомним, что 1 октября Атырауский НПЗ приостановил работу - на предприятии начались планово-предупредительные работы. Однако в настоящий момент они завершены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179515-minenergo-zayavilo-o-dopolnitelnyh-postavkah-gaza-na-zapad-kazahstana/