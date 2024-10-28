Минэнерго заявило о дополнительных поставках газа на запад Казахстана

В Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В ведомстве заявили, что 24 октября в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн.

В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн.

В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.

Отметим ранее жители Актюбинской области заявляли, что испытывают проблемы с доступом к автогазу, из-за которых они вынуждены часами стоять в очередях. В акимате объяснили ситуацию техническими неполадками на одном из заводов.

А жители ЗКО жаловались на дефицит бензина на заправках - на некоторых заправках отсутствует топливо марки АИ-92.

Напомним, что 1 октября Атырауский НПЗ приостановил работу - на предприятии начались планово-предупредительные работы. Однако в настоящий момент они завершены.