Атырауский НПЗ приостановил работу

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе сегодня, 1 октября, начались планово-предупредительные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АНПЗ.

Как отметили на заводе, эти плановые работы на регулярной основе необходимы для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок, поддержания стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства.

Сообщается, что в период работ будут проведены мероприятия по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов.

Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования.

Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе — для исключения попадания в атмосферу вредных веществ.

На планово-предупредительные работы будет мобилизовано более 2 тыс. работников, а также порядка 70 единиц спецтехники.

"Отгрузка основных видов нефтепродуктов на период проведения ППР будет осуществляться за счет накопленных запасов в соответствии с планом, согласованным Минэнерго. Сформированный объем запаса нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарном парке завода составляет: автобензины — 30 тыс. тонн; дизельное топливо — 15 тыс. тонн, авиатопливо — 6,5 тыс. тонн, сжиженный газ — 500 тонн", — сообщили на сайте.

Завершение ППР и переход предприятия на стабильный режим запланированы до конца октября 2024 года.

Добавим, что по информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.