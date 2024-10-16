Дефицит бензина возник в ЗКО

Жители ЗКО столкнулись с дефицитом бензина - на некоторых заправках отсутствует топливо марки АИ-92. Власти региона прояснили ситуацию, передает издание "Мой Город".

Отмечается, что в регионе уже несколько недель имеются проблемы с автогазом, а 16 октября автолюбители столкнулись с нехваткой бензина на ряде заправок.

По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92 - дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.

"Не исключаем рост дефицита, впереди еще 10 дней (плановых работ на АНПЗ). Заправочные станции ищут другие источники откуда можно привезти топливо. На сегодняшний день объем АИ-92 (в области) составляет 3 600 тонн, АИ-95 - около 500 тонн, дизельного топлива - 10 672 тонны, с первого октября по сегодняшний день поставили около 2000 тонн газа. Посчитать точное количество потребления бензина в области мы не можем. Цифры зависят от сезона, не всегда на заправках заправляются только жители нашей области. Запастись топливом заранее невозможно, АНПЗ вырабатывает определенное количество нефтепродукта и продает его не только в нашу область. То есть технически они не могут выработать больше топлива. Даже если заправка купит больше бензина, хранить его будет негде", - добавил он.

Бензин по талонам в ЗКО отпускается в Казталовском, Чингирлауском, Каратобинском районах и районе Байтерек и в Бокейординском районе, где поставками занимается ТОО "Москвичи", пояснил Мусин.

Напомним, что 1 октября Атырауский НПЗ приостановил работу - на предприятии начались планово-предупредительные работы.

Как отметили на заводе, эти плановые работы на регулярной основе необходимы для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок, поддержания стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства.

Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе — для исключения попадания в атмосферу вредных веществ.

На планово-предупредительные работы будет мобилизовано более 2 тыс. работников, а также порядка 70 единиц спецтехники, заявляли на АНПЗ.