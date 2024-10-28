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"Истекал кровью": гвардейцы спасли потерявшего сознание астанчанина

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Бойцы Нацгвардии, которые спасли мужчину
Военнослужащие, которые помогли мужчине. Фото: Polisia.kz

Солдатам Нацгвардии удалось помочь мужчине, который потерял создание, ударился о бордюр головой и истекал кровью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК оказали первую помощь мужчине, который внезапно потерял сознание и разбил голову о бордюр.

Сообщается, что войсковой наряд в составе Мейрама Бекболатова, Манасбека Даулетбаева и Мейірбека Акилбека в Байконурском районе Астаны заметили мужчину, который лежал без сознания и истекал кровью.

"Мы несли службу, когда заметили мужчину, потерявшего сознание. Не теряя ни секунды, мы вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия врачей нам удалось остановить обильное кровотечение", - рассказал рядовой Мейрам Бекболатов.

По данным полиции, прибывшие медики продолжили оказание помощи и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В июне текущего года в Астане солдат Нацгвардии предотвратил возможную трагедию и вытащил подростка из воды. Спасенный на спор пытался переплыть на другой берег и не рассчитал силы.

В прошлом году гвардейцы спасли жителей из горящего дома в Кызылорде - военнослужащие заметили пожар в одном из жилых домов и эвакуировали жильцов.

Также в прошлом году гвардеец спас мальчика, ходившего по подтаявшей поверхности реки Есиль.

Национальная гвардия Республики Казахстан, по данным официального сайта, входит в единую систему органов внутренних дел РК и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179575-istekal-krovyu-gvardeycy-spasli-poteryavshego-soznanie-astanchanina/

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