Едва не провалившегося под лед мальчика спас солдат Нацгвардии в Астане (видео)

Рядовой спасает ребенка. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В Астане 12 марта рядовой Слямхан Орынбасаров спас мальчика, ходившего по подтаявшей поверхности реки Есиль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

По информации пресс-службы ведомства, начальник-рядовой Кирилл Стержанов, патрульные-рядовые Вадим Анохин и Слямхан Орынбасаров следили за общественным порядком в столичном районе "Сарыарка", когда заметили на набережной Есиль 12-летнего мальчика, ходившего по подтаявшей поверхности водоема.

Гвардейцы решили помочь ребенку выбраться на берег.

"После произведенного доклада дежурному по войсковым нарядам о происходящем рядовой Орынбасаров с разрешения старшего начальника направился к подростку, подняв его на руки, донес его в безопасное место", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии добавили, что с мальчиком провели беседу и передали его родителю, а рядового Слямхана Орынбасарова направили в расположение части для смены одежды и обогрева.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Костанайской области, с наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро тает, поэтому выходить на водоемы крайне опасно.

В весенний период в устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, особенно в местах быстрого течения, где бьют ключи и протекают стоковые воды, а также в районах произрастания растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Разрушительное действие на лед оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым.

Передвижение по такому льду связано со смертельной опасностью. Нужно знать, что весенний лед сильно отличается от осеннего и зимнего. Если осенний под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об угрозе, то весенний обычно напитан талыми водами, потрескался и не способен выдержать вес человека. Он может в любой момент рассыпаться под ногами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012665-edva-ne-provalivshegosya-pod-led-malchika-spas-soldat-natsgvardii-v-astane-video/