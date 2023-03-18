Бойцы Нацгвардии эвакуировали жильцов горящего дома в Кызылорде

Военные на месте пожара. Кадр из видео: Polisia.kz

Гвардейцы спасли жителей из горящего дома в Кызылорде - военнослужащие заметили пожар в одном из жилых домов и эвакуировали жильцов, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 16 марта вечером, когда бойцы Нацгвардии заступили на боевую службу по охране общественного порядка. Они заметили пожар - возгорание произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже.

Начальник войскового наряда Алан Жуматаев вместе с патрульными рядовыми Бейбарсом Торежан и Нуртилеком Жумаш сразу же выдвинулись ко входу многоквартирного дома.

О произошедшем они незамедлительно сообщили в службу пожаротушения и дежурному по войсковым нарядам.

Гвардейцы оцепили жилой дом, а после начали эвакуацию жителей.

"Пожар возник на балконе нашей квартиры. Бойцы Национальной гвардии помогли мне и моим детям эвакуироваться из дома. Благодарю солдат, которые вовремя пришли на помощь, и командиров, которые так их воспитали", – рассказала жительница этого дома Шынар Махамбетовна.

На официальном сайте Нацгвардии РК говорится, что Национальная гвардия Республики Казахстан входит в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013415-boytsy-natsgvardii-evakuirovali-zhiltsov-goryaschego-doma-v-kyzylorde/