Солдат Нацгвардии спас подростка, который пытался на спор переплыть реку в Астане

В Астане солдат Нацгвардии предотвратил возможную трагедию и вытащил подростка из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Спасенный на спор пытался переплыть на другой берег и не рассчитал силы.

По данным МЧС, подросток 2008 года рождения на спор решил переплыть реку с одного конца на другой, но не смог самостоятельно выбраться из воды.

"В это время на патрулировании находился молодой солдат, рядовой воинской части 5573 Национальной гвардии Махмет Алишер. Оперативно оценив ситуацию, он бросился в воду и спас из воды подростка 2008 года рождения.

Эта ситуация могла закончиться трагедией, однако благодаря оперативным действиям солдата была спасена еще одна жизнь", - сообщили в МЧС.

Сам Махмет Алишер добавил, спасение произошло на речке Акбулак, рядом со спорткомплексом "Казахстан".

Напомним, что 12 июня в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Другой трагический инцидент произошел 13 июня, в Туркестанской области утонул 4-летний малыш. Его тело обнаружили сельчане. Также сообщалось, что в Каспийском море утонул двухлетний ребенок.

Ранее правила безопасного поведения на воде опубликовали сотрудники МЧС:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.