Вор дважды попался на видео в Алматы
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Серия краж попала на видео в Алматы - подозреваемый был задержан. Как оказалось, ранее он был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.
Стражи порядка задержали 26-летнего жителя ВКО по подозрению в совершении данных краж. Они попали в объективы камер наблюдения.
Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев отметил, что в первом случае из подъезда дома злоумышленник совершил кражу электросамоката, а во втором похитил три мобильных телефона и куртку.
"Подозреваемый задержан и взят под стражу. Ранее он уже был судим за совершение разбойного нападения", - добавил Тасыбаев.
Отметим, согласно статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172618-seriyu-krazh-snyali-kamery-nablyudeniya-v-almaty/
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