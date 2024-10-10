Вор дважды попался на видео в Алматы

Серия краж попала на видео в Алматы - подозреваемый был задержан. Как оказалось, ранее он был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

Стражи порядка задержали 26-летнего жителя ВКО по подозрению в совершении данных краж. Они попали в объективы камер наблюдения.

Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев отметил, что в первом случае из подъезда дома злоумышленник совершил кражу электросамоката, а во втором похитил три мобильных телефона и куртку.

"Подозреваемый задержан и взят под стражу. Ранее он уже был судим за совершение разбойного нападения", - добавил Тасыбаев.

Отметим, согласно статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.