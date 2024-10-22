"Сэкономили 42 секунды": об агрессивных водителях Алматы рассказали в Sergek

В Алматы проанализировали поведение 66 тыс. водителей на проспекте Аль-Фараби за неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Sergek group".

Сообщается, что из 66 тыс. водителей агрессивно вели себя 22 тыс. автомобилей, среди которых почти 6 тыс. – водители такси.

"Агрессивное вождение включало перестроения в потоке более одного раза, среднюю скорость выше 50 км/ч и резкие ускорения свыше 65 км/ч. Примерно 23,5% машин проявляли агрессивный стиль вождения хотя бы раз, а 9,5% – делали это регулярно", – сказано в результатах исследования.

В Sergek подчеркнули, что агрессивное поведение на дороге не всегда связано с нарушением правил, но оно создает дискомфорт для других и увеличивает риск ДТП.

"Водителям стоит задуматься, стоит ли рисковать ради экономии всего 42 секунд",- подытожили авторы исследования.

Ранее эксперты "Sergek" опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Выяснилось, что в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс.

Недавно мы писали, что штраф за сильное превышение скорости в два раза увеличат в Казахстане.