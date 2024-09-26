Владельцев ночных заведений в Алматы призвали усилить охрану и установить камеры видеонаблюдения

Владельцам ночных заведений в Медеуском районе Алматы рекомендовали усилить охрану и установить камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщили о результатах совещания с участием прокуратуры и управления полиции Медеуского района по вопросам профилактики правонарушений. В нем приняли участие и представители увеселительных заведений района.

По данным полиции, одной из проблем в Медеуском районе является высокая частота преступлений, совершаемых в кафе, ресторанах и ночных клубах. За 8 месяцев текущего года в пяти популярных заведениях района было совершено 12 преступлений, среди которых 11 случаев хулиганства с применением насилия и одно покушение на убийство. 6 из 12 преступлений произошло в одном известном ресторане.

"Установлено, что в ряде заведений отсутствовали камеры видеонаблюдения. Кроме того, службы безопасности не принимали своевременные меры для предотвращения конфликтов и вызова полиции после инцидентов. Помимо уголовных правонарушений, также зафиксированы факты нарушения общественного порядка, такие как распитие алкоголя в неустановленных местах, что провоцирует конфликты и создает условия для совершения преступлений. За данные правонарушения в текущем году к административной ответственности было привлечено более 200 лиц", - рассказали в МВД.

В итоге владельцам заведений рекомендовали усилить охрану, проводить предупредительно-профилактические мероприятия с посетителями, установить 100% камер видеонаблюдения. Полиция обязалась усилить патрулирование данных мест и оперативно реагировать на каждое правонарушение, привлекая виновных к ответственности.

Ранее сотрудники полиции Медеуского района Алматы неоднократно проводили ночные рейды по увеселительным заведениям. Тогда локальные рейды проведены в десяти кафе, ресторанах, барах, в двух компьютерных клубах, а также в двух круглосуточных магазинах.

Сегодня сотрудники алматинской полиции составили видеоподборку, на которой запечатлены плюющиеся и мусорящие в городе жители мегаполиса.

На прошлой неделе полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

До этого полиция Алматы обратилась к родителям несовершеннолетних из-за частых ДТП в городе.