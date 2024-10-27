Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде на 27 октября в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов Казахстана прогнозируется дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 5,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.