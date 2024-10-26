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Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Туман
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили на воскресенье, 27 октября, в Астане и ряде регионов Казахстана. Ожидаются туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 27 октября ночью и утром ожидается туман.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможен туман.

27 октября в Северо-Казахстанской области могут быть туман и гололед.

На западе и севере Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, западе региона - туман.

27 октября днем на большей части Кызылординской области возможен дождь. Днем на юге региона ожидается шквал, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер на юго-западе и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

27 октября ночью и утром на севере и востоке Актюбинской области возможен туман.

В воскресенье днем на западе и севере Туркестанской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах - туман. Ветер днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

27 октября днем на севере и в центре области Ұлытау временами возможен сильный дождь. Ночью и утром на востоке и в центре региона - туман. Ветер днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается туман.

27 октября ночью и утром на западе и в центре Мангистауской области возможен туман.

В воскресенье ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер утром и днем, порывы 15-20 м/с.

27 октября ночью и утром на севере и юге Алматинской области может быть туман. Ветер на юге, в горных районах региона, порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179016-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana/

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