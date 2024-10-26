Дождь обещают в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 26 октября. Прогноз специалистов опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно и возможен дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов тепла, а ночью опустится до 8 градусов со знаком "+". Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра - 9,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла, а ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,6 м/с.