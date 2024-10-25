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Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте на день Республики

Опубликовано:

Город осенью
Осенний город. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 25 октября, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода, без осадков, а в Астане возможен дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 11,6 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178752-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-astane-almaty-i-shymkente-na-den-respubliki/

Автор: Анастасия Борисова

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Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте на день Республики

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