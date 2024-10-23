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Снег и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Туман в горах
Туман в горах. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 24 октября в связи с ухудшением погодных условий. Ожидаются снег, туман и ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 октября ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. Ночью и утром на западе, в горных, предгорных районах области - туман.

В Алматы 24 октября ночью и утром ожидается туман.

В горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман, на востоке области порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер порывами в 15-20 м/с.

В Костанае 24 октября ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман и сильный ветер со скоростью до 15-20 м/с.

В Карагандинской области, Карагандинской области, а также области Ұлытау и Жезказгане обещают ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области и Уральске также прогнозируют ветер с порывами до 15-20 м/с, на севере, западе области порывы ветра будут достигать 23 м/с.

В Актюбинской области днем ожидается ветер скоростью до 15-18 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте 24 октября ночью и утром сохраняется туман.

В Туркестане 24 октября ночью и утром ожидается туман. Днем ветрено, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На востоке области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман и сильный ветер.

24 октября днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь и сильный ветер со скоростью до 15-20 м/с.

В Петропавловске 24 октября ночью ожидается гололед.

24-25 октября ночью и утром в горных районах Жамбылской области и Таразе ожидается туман.

В связи с прогнозом сильных осадков (дождь, снег) в период с 23 по 24 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178174-sneg-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana/

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