Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 24 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью температура снизится до _3 градусов. Скорость ветра - 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже пообещали пасмурную погоду - осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.