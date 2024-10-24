Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 24 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью температура снизится до _3 градусов. Скорость ветра - 9,1 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже пообещали пасмурную погоду - осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178207-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/