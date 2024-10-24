Где в случае землетрясения могут собраться жители Алматы, рассказали в МЧС

Вице-министр ЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах мажилиса рассказал, что делать алматинцам в случае повторного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ

Кеген Турсынбаев напомнил, что южная база "Алатау" в январе 2024 года после первого землетрясения была передана от Минобороны в МЧС.

"Эта база раньше называлась вертодром "Первомайский", 137 га земли. Уникальность этого участка в том, что на экс-советской вертолетной базе есть взлетная полоса для авиации и вертолетов. Она находится в нижней части города, высоток рядом нет. Это плато, там разломов нет, в случае землетрясения оно сохранит все, что там находится. Это уникальное место, там будет сбор населения, там будет развернут лагерь для пострадавшего населения и будет работать республиканский оперативный штаб", - пояснил он

Отвечая на вопрос о том, как туда добираться, он отметил, что левее от объекта проходит проспект Суюнбая, а с правой стороны - трасса "Алматы-Капшагай". Кроме того, в 500-600 метрах находится железнодорожная ветка.

"Мы туда проселочную дорогу подготовили. Если ориентироваться по стандартам размещения, на койко-места, там может разместиться до 15 тыс. человек. А если рассматривать это как место сбора, то в случае необходимости может уместиться до 50 тыс. человек. Это не единственное место. Многие думают, что весь город там соберется, но на самом деле это только первичное место для сбора", - заверил спикер.

Планируется также, что там будет развернут мобильный полевой госпиталь.

Напомним, сегодня глава МЧС Чингис Аринов рассказал о планах создать палаточный лагерь для выживания в течение трех дней близ Алматы на случай землетрясения.

В последний раз алматинцы могли почувствовать землетрясение на прошлой неделе, 17 октября - сообщалось, что тогда были зафиксированы подземные толчки в 2 балла.

Что делать при землетрясении?

Ранее в ДЧС Алматы рассказывали, как вести себя при землетрясении.

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.