Землетрясение почувствовали в Алматы

Землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы сегодня утром. Эпицентр располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на городской МЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 17 октября 2024 года в 03:23 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен на территории Китая, в 264 км на юго-восток от Алматы", - говорится в сообщении.

В Алматы ощущались 2 балла.

В Ведомстве отметили, что ведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Напомним, что с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавшее жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.