Землетрясение почувствовали в Алматы
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Землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы сегодня утром. Эпицентр располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на городской МЧС.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 17 октября 2024 года в 03:23 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен на территории Китая, в 264 км на юго-восток от Алматы", - говорится в сообщении.
В Алматы ощущались 2 балла.
В Ведомстве отметили, что ведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, что с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавшее жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175242-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/
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