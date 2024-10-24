Базу для выживания на случай землетрясения создадут близ Алматы

На заседании мажилиса глава МЧС Чингис Аринов рассказал о планах создать палаточный лагерь для выживания в течение трех дней близ Алматы на случай землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

"О базе "Алатау" - уникальность ее в том, что там 173 га открытой земли, в Турксибском районе, это место находится на плато, где нет разломов и трещин. Там есть подъездные пути, недалеко есть ж/д путь. Мы там проводим тренировки. Там достаточно палаток.

Плюс, в номенклатуре системы госматрезерва мы обязательно предусмотрим палатки, раскладушки, рюкзаки - все это будет работать на то, чтобы появилась автономность.

Мы предполагаем, пока этот вопрос не решен, но мы идем к тому, чтобы для каждого пострадавшего выделялось от термобелья и теплой одежды до всех средств защиты. На каждые 10 человек будет медицинский комплект.

Мы полагаем, что будут врачи, которые смогут оказать первичную медпомощь. Там будут палатки, спальные мешки, инвентарь и питание на три дня", - рассказал министр Аринов.

Он добавил, что лагерь сможет вместить до 50 тысяч человек при "тесном размещении".

"Мы идем к цифре в миллион (человек по вместимости - прим. ред.) - к созданию таких баз не только в окрестностях Алматы: возле каждого города ищем такое безопасное место", - добавил глава МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы состоялось массовое тестирование системы экстренного оповещения Mass Alert - пользователи мобильных устройств получили тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android - с пометкой "Президентское оповещение". Эту систему планируют использовать для оперативного оповещения казахстанцев о землетрясении.

Добавим, что в последний раз алматинцы могли почувствовать землетрясение на прошлой неделе, 17 октября - сообщалось, что тогда были зафиксированы подземные толчки в 2 балла.

Что делать при землетрясении?

Ранее в ДЧС Алматы рассказывали, как вести себя при землетрясении.

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.