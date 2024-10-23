Какую погоду ждать казахстанцам к праздничным выходным
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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана под влиянием циклона сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются дождь и снег, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием циклона, сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки, дождь и снег.
По республике ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления.
В температурном режиме существенных изменений не ожидается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177826-kakuyu-pogodu-zhdat-kazahstancam-k-prazdnichnym-vyhodnym/