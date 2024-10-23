Какую погоду ждать казахстанцам к праздничным выходным

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана под влиянием циклона сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются дождь и снег, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием циклона, сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки, дождь и снег.

По республике ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления.

В температурном режиме существенных изменений не ожидается.