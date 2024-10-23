"Не можем привлечь к ответственности": замглавы МВД высказался о "праворульных" перевозчиках

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал запрет на осуществление перевозок праворульными автомобилями, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ спросили Игоря Лепеху о запрете владельцам праворульных автомобилей на занятия извозом. Журналисты уточнили, какое наказание могут понести владельцы таких машин в случае нарушения запрета.

"Есть приказ министра транспорта, который запрещает, в том числе праворульным машинам, осуществлять перевозки. Есть административная ответственность за нарушения правил перевозок.

К сожалению, так практика складывается, как правило, это нерегулярные частные перевозчики. И наши граждане такую позицию занимают, когда их останавливают сотрудники полиции, они все говорят, что это их родственники или друзья, едут на свадьбу или какое-то еще мероприятие.

Зачастую зная, что это нелегальный перевозчик, мы не можем его привлечь к ответственности", - прокомментировал Лепеха.

По его словам, на данный момент заключен меморандум с Министерством транспорта, агрегаторами такси о том, что они не будут заключать договоры с владельцами двухдверных и праворульных авто. Лепеха заявил, что меморандум вступит в силу с 1 января 2025 года.

В июне текущего года в Минтрансе сообщили, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Также сообщалось, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

В августе стало известно, что в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.