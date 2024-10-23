Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не можем привлечь к ответственности": замглавы МВД высказался о "праворульных" перевозчиках

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал запрет на осуществление перевозок праворульными автомобилями, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ спросили Игоря Лепеху о запрете владельцам праворульных автомобилей на занятия извозом. Журналисты уточнили, какое наказание могут понести владельцы таких машин в случае нарушения запрета.

"Есть приказ министра транспорта, который запрещает, в том числе праворульным машинам, осуществлять перевозки. Есть административная ответственность за нарушения правил перевозок.

К сожалению, так практика складывается, как правило, это нерегулярные частные перевозчики. И наши граждане такую позицию занимают, когда их останавливают сотрудники полиции, они все говорят, что это их родственники или друзья, едут на свадьбу или какое-то еще мероприятие.

Зачастую зная, что это нелегальный перевозчик, мы не можем его привлечь к ответственности", - прокомментировал Лепеха.

По его словам, на данный момент заключен меморандум с Министерством транспорта, агрегаторами такси о том, что они не будут заключать договоры с владельцами двухдверных и праворульных авто. Лепеха заявил, что меморандум вступит в силу с 1 января 2025 года.

В июне текущего года в Минтрансе сообщили, что планируют взять под контроль работу таксистов. Также стало известно, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами и наказывать своих водителей за регулярное превышение скоростного режима.

Также сообщалось, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

В августе стало известно, что в Казахстане запретят регистрацию праворульных авто в агрегаторах такси.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178023-ne-mozhem-privlech-k-otvetstvennosti-zamglavy-mvd-vyskazalsya-o-pravorulnyh-perevozchikah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie