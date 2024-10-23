Когда начнется регистрация мопедов в Казахстане, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, когда начнется регистрация мопедов в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Сейчас мы его подпишем, до конца ноября закончим эту работу и, условно, с 1 декабря начнем регистрацию. Требований к техсостоянию пока нет. Потом будет техосмотр в дальнейшем. Сначала будем просто смотреть соответствие, наличие номеров и все остальное", - сказал Лепеха.

По расчетам МВД, на сегодня в Казахстане имеется 70 тыс. мопедов.

"Я думаю, пройдут. Непрошедшим регистрацию грозит штрафстоянка", - отметил он, говоря об ответственности.

Напомним, 3 октября этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках, согласно которым мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.

Отметим, еще в мае в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

19 сентября этого года в сенате был принят ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства". Отмечалось, что после вступления поправок в законную силу владельцам мопедов дадут полгода на регистрацию. После этого срока остановленные полицией незарегистрированные мопеды будут забирать на штрафстоянку.

В МВД при обсуждении закона отмечали, что главное основание для регистрации мопедов – большое число нарушений ими правил ПДД.

На днях стало известно, какие документы понадобятся для регистрации мопеда в Казахстане.

В проекте приказа МВД говорится, что владельцам мопедов понадобятся:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов; документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса; технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда, предоставленные из открытых информационных источников; заявление от владельца; акт осмотра транспортного средства.