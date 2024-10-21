Стало известно, какие документы понадобятся для регистрации мопеда в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало проект приказа, которым регламентируется список документов, необходимых для регистрации мопеда, передает NUR.KZ.

На сайте "Открытые НПА" появился проект приказа МВД РК, которым вводятся изменения и дополнения в приказ от 2 декабря 2014 года № 862 "Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств".

Теперь в документе появился пункт о мопедах, и список документов, необходимый для регистрации этого транспорта. А именно:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов; документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса; технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда, предоставленные из открытых информационных источников; заявление от владельца; акт осмотра транспортного средства.

Также отмечается, что в случае отсутствия номера рамы мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий, согласно требованиям к идентификации транспортных средств приложения 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)".

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 4 ноября и будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках, согласно которым мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

19 сентября этого года в сенате был принят ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства". Отмечалось, что после вступления поправок в законную силу владельцам мопедов дадут полгода на регистрацию. После этого срока остановленные полицией незарегистрированные мопеды будут забирать на штрафстоянку.

В МВД при обсуждении закона отмечали, что главное основание для регистрации мопедов – большое число нарушений ими правил ПДД.

После регистрации мопедистов смогут видеть камеры "Сергек", как сейчас они видят мотоциклистов. Соответственно, при нарушении ПДД водители мопедов будут нести такую же ответственность, как и водители авто - в настоящий момент ни камеры "Сергек", ни какие-либо другие средства идентифицировать этих водителей не могут.

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