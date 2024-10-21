Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, какие документы понадобятся для регистрации мопеда в Казахстане

Опубликовано:

Человек на мопеде
Мопед на дороге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало проект приказа, которым регламентируется список документов, необходимых для регистрации мопеда, передает NUR.KZ.

На сайте "Открытые НПА" появился проект приказа МВД РК, которым вводятся изменения и дополнения в приказ от 2 декабря 2014 года № 862 "Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств".

Теперь в документе появился пункт о мопедах, и список документов, необходимый для регистрации этого транспорта. А именно:

  1. документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;
  2. документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;
  3. технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда, предоставленные из открытых информационных источников;
  4. заявление от владельца;
  5. акт осмотра транспортного средства.

Также отмечается, что в случае отсутствия номера рамы мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий, согласно требованиям к идентификации транспортных средств приложения 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)".

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 4 ноября и будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках, согласно которым мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

19 сентября этого года в сенате был принят ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства". Отмечалось, что после вступления поправок в законную силу владельцам мопедов дадут полгода на регистрацию. После этого срока остановленные полицией незарегистрированные мопеды будут забирать на штрафстоянку.

В МВД при обсуждении закона отмечали, что главное основание для регистрации мопедов – большое число нарушений ими правил ПДД.

После регистрации мопедистов смогут видеть камеры "Сергек", как сейчас они видят мотоциклистов. Соответственно, при нарушении ПДД водители мопедов будут нести такую же ответственность, как и водители авто - в настоящий момент ни камеры "Сергек", ни какие-либо другие средства идентифицировать этих водителей не могут.

Мы также писали, какие штрафы ждут мопедистов при нарушениях ПДД.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176805-stalo-izvestno-kakie-dokumenty-ponadobyatsya-dlya-registracii-mopeda-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie