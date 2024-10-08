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Запуск экспресс-маршрутов в Астане: когда начнут продавать проездные на месяц

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

Жители Астаны смогут начать покупку месячных проездных билетов для экспресс-маршрутов с 16 октября, а действовать они будут с 1 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В Instagram-аккаунте ТОО "City Transportation Systems" сообщается, что с 1 ноября начнут действовать месячные проездные в экспресс-маршрутах.

Сообщается, что купить месячные проездные можно будет уже с 16 октября в кассах CTS и в мобильном приложении одного из банков второго уровня.

В ТОО уточнили, что на экспресс-маршрутах будут действовать следующие месячные тарифы:

  • "Город+Экспресс" - 10 000 тенге;
  • "Город+Экспресс+пригород" - 13 500 тенге.

Напомним, что 6 октября в Астане стали курсировать новые экспресс-маршруты № 501 и № 502.

Экспресс-автобус №501 в Астане
Экспресс-маршрут №501 в Астане. Схема движения: taplink.cc/cts_kz

Сообщалось, что каждый маршрут обслуживается 8 автобусами, в общем задействовано 16 автобусов, с интервалом движения 14-20 минут. Стоимость поезда на данный момент составляет 250 тенге, школьные и льготные карты действительны.

Схема движения экспресс-маршрута №502 в Астане
Экспресс-маршрут №502 в Астане. Схема движения: taplink.cc/cts_kz

Ранее в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

Также мы писали, что с 28 сентября в Астане изменилась схема движения автобуса № 81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171541-zapusk-ekspress-marshrutov-v-astane-kogda-nachnut-prodavat-proezdnye-na-mesyac/

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