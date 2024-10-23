Дождь обещают синоптики в трех мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 октября. В трех мегаполисах сегодня обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Небольшой дождь сегодня обещают и жителям Астаны. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.