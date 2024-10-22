Снег и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики прогнозируют осадки 23 октября в большинстве регионов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 октября днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 18-23 м/с.

Завтра днем в Северо-Казахстанской области тоже ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, днем на западе, севере, юге области - гололед. Днем на западе, севере, юге области возможна низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

А на севере, востоке, юге Атырауской области прогнозируют туман.

23 октября ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на севере области прогнозируется низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане - туман.

Предстоящей ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области пообещали сильный дождь, грозу. На севере, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с.

В Актюбинской области тоже ожидается ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке, днем на востоке Восточно-Казахстанской области обещают осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, востоке области синоптики прогнозируют гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай - осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

23 октября ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Мангистауской области тоже ожидается туман.

Предстоящей ночью на западе, юге Павлодарской области возможны осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке области - туман, на западе, севере, востоке области гололёд. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В среду, ночью и утром ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области пообещали туман.

Также ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау - вновь туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Еще ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.