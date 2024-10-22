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На некоторых заправках в области Ұлытау бензин отпускают по талонам: власти объяснили ситуацию

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Работник АЗС заправляет авто
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появились жалобы казахстанцев на отсутствие бензина на заправках в Жезказгане. Ситуацию прокомментировали в акимате и Минэнерго, передает NUR.KZ.

Казахстанцы жалуются в Сети на отсутствие бензина и очереди на АЗС Жезказгана. Первые публикации об этом появились в аккаунтах Instagram еще 20 октября, однако и сегодня в комментариях пользователи пишут о том, что не смогли заправиться.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в областной акимат.

В ведомстве сообщили, что временный дефицит случился из-за задержек поставок топлива, отпускаемого по талонам, но проблема уже решается.

"Сегодня ночью прибыли 2 вагона с ГСМ, в последующие дни до конца недели (ожидаются - прим. ред.) 16 вагонов.

Согласно принятым мерам 23 октября ситуация по продаже ГСМ стабилизируется, будут сняты ограничения, действовавшие на АЗС", - сообщили в пресс-службе акимата области Ұлытау.

В свою очередь, в Министерстве энергетики РК сообщили, что по области Ұлытау запасы ГСМ составляют:

  • АИ-92 - 0,72 тыс. тонн,
  • АИ-95 - 0,13 тыс. тонн,
  • дизтопливо - 3,06 тыс. тонн.

По данным АО НК "КазМунайГаз", Аи-92 доступен на АЗС области Ұлытау на следующих условиях:

  • "Helios" - без ограничений;
  • "Беркут", "Petroretail", "С-Мұнай" - по талонам, поставка на эти АЗС ожидается в течение 1-1,5 суток, в количестве до 1400 тонн (24 вагона).

Напомним, ранее мы писали, что жители ЗКО столкнулись с дефицитом бензина. По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92 - дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.

Добавим, в начале октября министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал возможный дефицит топлива в Казахстане, заявив, что запасов в стране и дизтоплива, и бензина - достаточно.

Вместе с тем, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом автогаза – водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177372-na-nekotoryh-zapravkah-v-oblasti-lytau-benzin-otpuskayut-po-talonam-vlasti-obyasnili-situaciyu/

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